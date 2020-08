Gigi Hadid e Zayn Malik e le altre coppie sopravvissute a una crisi

Foto Instagram @gigihadid

Ci sono degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Per restare. Perché non sempre tornare con un ex si rivela una cattiva idea e sono molte leche lo hanno dimostrato, superando brillantemente crisi, e tavolta tradimenti, per arrivare al lieto fine. Almeno per ora: come insegna Carlo Verdone, "l'amore è eterno finché dura".Tra queste, l'infinita e complicata favola d'amore trane è un esempio perfetto: iniziano a uscire insieme nel 2015, debuttano ufficialmente come coppia su un red carpet nel 2016, ma nel marzo 2018 annunciano una prima rottura. Nell'estate 2018 i "ZiGi" si riavvicinano, per lasciarsi nuovamente a gennaio 2019. Una pausa abbastanza lunga questa volta: un anno. A inizio 2020 però vengono visti di nuovo insieme: la relazione ricomincia a gonfie vele, tanto che ad aprile la top model rivela di aspettare il suo primo figlio