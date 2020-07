Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis (in segreto)?

Foto Instagram @jessicabiel

A 38 anni: lo rivela in esclusiva il Daily Mail , secondo cui l'attrice ha partorito giorni fa un altro maschio dopo Silas, 5 anni. Da marzo Jessica Biel e Justin Timberlake, sposati dal 2012, si sarebbero trasferiti nella loro casa nel Big Sky, in Montana e, complice la quarantena, sarebbero riusciti a mantenere laLe ultime foto social aggiornate risalgono al, il 3 marzo: "Grazie, meraviglioso essere umano, per avermi veramente ascoltata e per aver organizzato la mia specie di festa. E grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno", aveva scritto l'attrice postando alcune foto con una vestaglia larga.La notizia a sorpresa del secondo figlio spazzia via definitivamente leche si sono rincorse dopo le foto in di Justin Timberlake mano nella mano con la collega Alisha Wainwright e le successive scuse pubbliche del cantante , avevo bevuto troppo, mi pento del mio comportamento. Non è questo l'esempio che voglio essere per mio figlio. Mi scuso con la mia meravigliosa moglie e con la mia famiglia", aveva voluto chiarire Timberlake pubblicamente su Instagram.Da quel momento le dediche romantiche non si sono risparmiate, fino a quella del cantante per il compleanno della moglie: "Non vedo l'ora di condividere molti altri ricordi con te. Grazie per avermi tollerato quando ho un odore strano dopo una partita a golf o, quando ho un odore strano in generale.".