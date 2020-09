Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le prime foto con Mia

"È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi.Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare".L'annuncio della dolce attesa era arrivato a maggio: "Siamo al settimo cielo, anche Sofia sta vivendo un momento meraviglioso", ci avevano raccontato in un videomesasggio a Verissimo . Insieme dalla primavera 2018, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dopo la romanticanella notte di Natale, dovevano sposarsi a marzo, ma hanno rimandato le nozze causa coronavirus : nella sua ultima intervista a Verissimo Giorgia Palmas ha annunciato che si sposeranno a dicembre . E con loro ci sarà una dolcissima invitata in più.