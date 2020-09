Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata Mia, "l'amore nostro infinito"

Condividi

Giorgia Palmas è diventata mamma per la seconda volta: il 25 settembre è nata Mia, la prima figlia con Filippo Magnini, "3,670 kg di Amore puro". L'annuncio è arrivato dai neogenitori con un primissimo piano della neonata via Instagram. "Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi", ha scritto la neomamma bis, 38 anni.



"È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare".



Anche Filippo Magnini ha affidato a Instagram le sue emozioni da neopapà: "Ora che mi sono ripreso te lo dico... Ti amo piccola mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che pggi è stata bravissima La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te, Giorgia, amore mio".