Stefano De Martino: vacanze di coppia (con Santiago)

Sono iniziate le vacanze da papà di: dopo aver girato Ibiza in barca con la mammasi sta godendo le vacanze in barca con il papà tra Capri e Ponza. Per il figlio degli ex coniugi, 7 anni, è infatti ri-cominciata un'estate di vacanze separate con i genitori.Dopo il ritorno di fiamma, un anno fa, la finita di nuovo durante la quarantena : "Non me l'aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe", aveva dichiarato la showgirl. Quando poi è scoppiato il gossip di una relazione clandestina di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi , Belen Rodriguez era già in vacanza con il figlio e gli amici a Ibiza. Con la nuova dolce compagnia dell'imprenditore Gianmaria Antinolfi (che pare non essere già più al suo fianco).Oggi Santiago si gode le vacanze con il padre, l'unica persona a comparire nel suo account Instgram. Nel video sotto, la storia di Belen Rodriguez dal matrimonio alla seconda separazione.