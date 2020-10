Machine Gun Kelly: "Megan Fox è il mio primo amore"

Condividi

Machine Gun Kelly, aka Colson Baker, 30 anni, cantante e attore, in una nuova intervista rilasciata al magazine musicale NME sul suo recente album, Tickets to My Downfall, ha dichiarato di essersi trovato "in uno stato di torpore iniziale" durante la registrazione del disco, fino a quando non ha incontrato Megan Fox, 34 anni.



La coppia si è innamorata a Porto Rico, durante le riprese del film in uscita Midnight in the Switchgrass. "Mi sono innamorato per la prima volta nella mia vita di Megan mentre lavoravo al mio ultimo album, e sono diventato una persona migliore", ha dichiarato il rapper. "Probabilmente questo album, il cui il titolo è Biglietti per la mia rovina, è stato un chiaro avvertimento per me, segnando un bivio nella mia vita. Penso che l'universo abbia accolto il mio desiderio di cambiamento. Invece della rovina, ho incontrato la più grande fortuna della mia vita", ha dichiarato il cantante al magazine.