"Ragazzo paurosamente bello, il mio cuore è tuo": con questa dedica piena di passioneposta su Instagram la sua prima foto con il nuovo fidanzato, il rapperpseudonimo di Colson Baker, conosciuto sul set del film Midnight in the Switchgrass, quando era sposata da 10 anni con l'attoreA confermare le voci della loro separazione era stato proprio lui, che oggi non sembra aver preso bene l'appassionata dedica social e ha deciso dipubblicando un: "Ragazzi paurosamente belli, il mio cuore è vostro", ha scritto, postando però le, il primo avuto da una precedente relazione e i 3 più piccoli nati dal matrimonio con Megan Fox,

Solo 24 ore prima, l'attore in un ’intervista con Hollywood Raw Podcast, ha detto: "Voglio che (Megan, ndr.) sia felice, per lei e per i nostri bambini. Nessuno vuole stare accanto a qualcuno che non è felice. È una situazione terribile, tutto è accaduto in un momento sfortunato e impossibile da prevedere con la quarantena, il virus e tutto il resto. Il ciclo di notizie che si è sviluppato è un po’ più grande rispetto a quello che ci eravamo preparati ad affrontare".



E parlando dei loro 3 figli - Journey River, 3 anni, Bodhi Ransom, 6, e Noah Shannon, 7 - ha detto: "Sappiamo che la situazione che stiamo vivendo li influenzerà ma tocca a noi genitori gestire l’impatto sulle loro vite. Dipende da noi se la separazione sarà negativa per loro o se andrà bene, se riusciranno a sentirsi ugualmente amati e al sicuro. Io e Megan ci rispettiamo e ci vogliamo bene: semplicemente, le cose tra noi sono diverse".