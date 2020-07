Megan Fox e Machine Gun Kelly: la prima foto social insieme

"Ho aspettato l'eternità per trovarti ancora". Con una frase romanticaincornicia la prima foto insieme sui social network con: nello scatto postato su Instagram, l'attrice e il rapper si tengono per i fianchi davanti a uno specchio mentre si divertono a fare la linguaccia.La protagonista di Transformers ha conosciuto MGK, pseudonimo di, sul set del film Midnight in the Switchgrass, a Porto Rico. Durante una puntata del suo podcast, è stato l'ex marito di lei,, a confermare le voci di una loro separazione dopo dieci anni di matrimonio e tre bambini. "Abbiamo avuto una relazione meravigliosa e la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre", aveva detto ai suoi ascoltatori, parlando anche dell'avvicinamento tra Megan e Colson, "mi ha detto che è. Mi fido del suo giudizio. Non voglio che la gente pensi che sono cattivi o che io sia in qualche modo vittima di tutto ciò, perché non lo sono".Nel frattempo Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills 90210, si sarebbe consolato con la showgirl , che secondo TMZ lo avrebbe contattato su internet. Ma secondo Page Six il loro incontro sarebbe stato puramente professionale: "Sono buoni amici, non c’è alcun coinvolgimento sentimentale", ha affermato il manager della showgirl.