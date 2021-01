Jennifer Lopez senza make up, le critiche social

Condividi

Jennifer Lopez ha condiviso su Instagram un video in cui si è mostrata al naturale, dopo una doccia, mentre applicava sulla pelle del viso un prodotto di bellezza della sua ultima collezione beauty: "È la prima volta che pubblico questo video completo di quando ho provato per la prima volta la mia maschera. La mia collezione JLo Beauty ora è disponibile", ha scritto la cantante a corredo del post.



La popstar, alla soglia dei 52 anni, nel video è apparsa con un viso tonico e levigato, merito di una routine di bellezza a base di olio vegetale, appresa dalla madre, e ora condensata in una linea di cura della pelle ideata dal lei stessa.



La cantante, tuttavia, ha ricevuto alcune critiche da qualche hater: "Quando parli, le tue sopracciglia e la tua fronte non si muovono mai: avrai sicuramente fatto iniezioni di botox", ha scritto un detrattore a commento del video.



Jennifer Lopez ha risposto alle critiche ricevute su Instagram con un forte messaggio: "Ve lo ripeto per la cinquecentomilionesima volta, questa qui è la mia faccia. Non ho fatto né iniezioni né interventi di chirurgia plastica. Vi svelo un segreto di bellezza: non sprecate il vostro tempo ad abbattere gli altri, e vi manterrete giovani e belli anche voi".