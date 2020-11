Jennifer Lopez Icona del 2020: "Il limite dei sogni è l'immaginazione"

Condividi

Jennifer Lopez, 51 anni, è stata eletta Icona del 2020, nel corso della quarantaseiesima edizione dei People's Choice Awards, kermesse dedicata alla musica, alla tv e al cinema. "Prima del 2020 eravamo ossessionati dall’idea di vendere più dischi o biglietti al botteghino. Quest'anno ci ha fatto capire cosa conta nella vita e cosa no. Mi ha fatto comprendere ciò che conta di più: le persone, tutti noi, insieme. Aiutarci a vicenda, amarci, essere gentili gli uni con gli altri", ha detto la popstar durante la premiazione.



"Ho capito che è quello per cui mi sforzo in tutto ciò che faccio: raggiungere il cuore delle persone. Credo che sia quello che tutti noi vogliamo, condividere esperienze e storie per sapere che non siamo soli in questo momento difficile. La vostra fiducia in me mi motiva ad andare avanti, e a volte, quando sono stanca o abbattuta, come molti di noi quest'anno, penso alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei bambini e ai miei fan, a voi tutti, che mi avete aiutato quando non riuscivo a sollevarmi. Sono così grata di avervi nella mia vita".