Regina Elisabetta, 68 anni fa la sua incoronazione

Esattamente 68 anni fa, il Regno Unito celebrava la regina Elisabetta II nell’abbazia di Westmister. L’incoronazione di Elisabetta II del 2 giugno del 1953 è stata ricordata nel corso degli anni come una cerimonia maestosa, la prima a essere trasmessa in diretta televisiva.Nonostante la pioggia, circascesero in strada per salutare la giovanissima sovrana che all’epoca aveva solo 27 anni.Il 2021 è stato un anno difficile per la regina, oggi 95enne. Elisabetta II ha dovuto affrontare, morto il 9 aprile 2021 all'età di quasi 100 anni, presso la sua abitazione, il Castello di Windsor. A darne la notizia la regina: "Con grande dolore la regina Elisabetta ha annunciato la morte del suo amato marito: il principe Filippo, duca di Edimburgo. Sua altezza reale è deceduto serenamente questa mattina al castello di Windsor".Inoltre, le dichiarazioni di Harry e della moglielo scorso marzo a Oprah Winfrey avrebbero turbato la regina. La regina Elisabetta, che di recente aveva rivisto il nipote ai funerali del Principe Filippo, non si è mai pronunciata sulle dichiarazioni di Harry , ma una fonte vicina alla sovrana avrebbe raccontato al Mail on Sunday che la regina è "profondamente turbata" dalle continue critiche del principe Harry alla royal family, aggiungendo che sta prendendo la questione "molto sul personale".