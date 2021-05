Principe Harry: "La mia vita era a metà tra uno zoo e il Truman Show"

Il, che con la moglie a gennaio delaveva manifestato la propria intenzione di voler fare un passo indietro come membro senior della royal family, lasciando il Regno Unito per andare a vivere prima in Canada e poi in California, ha parlato anche del suoin incognito con, con la quale in estate accoglierà la sua secondogenita : "Ci siamo incontrati per la prima volta in un supermercato, e abbiamo fatto finta di non conoscerci per non attirare l'attenzione. Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento. È incredibile quanta gomma da masticare trovi in terra", ha scherzato Harry.Il duca di Sussex, dopo la controversa intervista rilasciata lo scorso marzo con la moglie a Oprah Winfrey, ha svelato anche di aver maturato l'intenzione digià a 20 anni, dopo la tragica scomparsa della madre Diana: "Facevo finta di sentirmi bene, ma non era così: ciò che è successo a mia madre è stato determinante. Quando sei sconvolto da qualcosa, vai a cercare aiuto: io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, ho rifiutato i miei sentimenti".Nell'intervista, ilha affrontato anche altri argomenti, dagli eccessi dell'adolescenza, al servizio militare, alle critiche degli hater sui social, ai problemi riguardanti la sua salute mentale , che ha superato anche grazie alla sua nuova vita negli Stati Uniti con la moglie.