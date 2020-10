Le Iene, la puntata dell'8 ottobre in streaming

La puntata de, andata in onda giovedì 8 ottobre su Italia 1, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Potete rivedere la puntata integrale nel video qui sopra. Al timone del programma un inedito trio Matteo Viviani, Filippo Roma e Nina Plamieri, che sostituisce momentaneamente Giulio Golia, risultato positivo al coronavirus Tra le tante inchieste e i servizi, Le Iene tornano a occuparsi del guru di Instagram Marco Scarcella, del batterio killer all'ospedale di Verona, del caso Becciu, dell'omicidio di Mario Biondo e di tanti altri argomenti. In puntata anche lo scherzo a Red Ronnie e l' intervista a Emis Killa e Jake La Furia