Verona, Le Iene indagano sul batterio killer

danno voce alleche hanno perso i loro figli appena nati all'di. L'inviata Nina Palmieri approfondirà la terribile vicenda dell'nel reparto didella struttura veneta nella puntata di giovedì 8 ottobre, a partire dalle 21.30.Ilche haa partire dalla fine del 2018 e ha portato alla chiusura temporanea del reparto, si annidava inusato dal personale ed è stato trovato anche, secondo i risultati delle indagini condotte da una delle due commissioni nominate dalla Regione Veneto."Gli attori coinvolti in questa tragedia sono tanti e credo che verranno fuori ancora altre cose", spiega Francesca, che da tempo si batte per far luce sulla morte della figlia Nina.