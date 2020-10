Le Iene, Giulio Golia positivo al Covid

Condividi

Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Lo ha annunciato attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva de Le Iene.



“Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati!”, ha scritto su Instagram Giulio Golia.



Al momento la iena è in quarantena. Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile” e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia1.