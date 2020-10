Red Ronnie, lo scherzo de Le Iene

"Ha detto che mi ha portato un hamburger di carne sto str***o".A parlare è, l'ultima vittima diorganizzato da. Il critico musicale viene incastrato dalla iena Nic Bello grazie a un semplice hambuger. Red Ronnie è vegano e finisce in una bufera mediatica sui social per aver pubblicizzato un ristorante di carne. "Ma che caz*** dici? Ma vieni a vedere cosa dicono su Twitter", afferma furioso.Nel video qui sopra una piccola anticipazione. Non perdetenella puntata de Le Iene che andrà in onda giovedì 8 ottobre su Italia 1.