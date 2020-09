Grande Fratello Vip, come vedere la terza puntata

La terza puntata della quinta edizione delandata in ondaè disponibilein streaming su Mediaset PlayNel video qui sopra la puntata integrale.Fausto Leali è stato squalificato dal reality per le sue frasi all'interno della casa, Mario Balotelli è intervenuto in videochiamata per salutare il fratello Enock Barwuah, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono confrontati un'altra volta e c'è stato spazio anche per le emozioni, con le lacrime di Guenda Goria per il padre Amedeo.Sono quattro i nominati della terza puntata: Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi.