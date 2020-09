Grande Fratello Vip, le nomination della terza puntata

Nella puntata del 21 settembre deltutti i concorrenti devono decidere chi andrà in nomination. Il gruppo di vip entrati nella casa venerdì 18 settembre sceglie Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio come concorrenti immuni. Questo gruppo vota in segreto. Al contrario, i concorrenti ad aver varcato la porta rossa nella prima puntata sono chiamati a esprimeresono i nominati della terza puntata. Chi otterrà meno voti, non sarà eliminato immediatamente, ma sarà a rischio. Andrà una seconda volta al televoto con i concorrenti nominati nella puntata di venerdì 25 settembre.Nel video qui sotto trovate tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.