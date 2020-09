Le lacrime di Guenda Goria per il padre Amedeo

riceve una visita inaspettata da parte delnella casa del“Il nostro è un grande amore con tante piccole dimostranze. Io forse sono stato un po’ inadeguato come papà quando eri piccola", confessaalla figlia, "Poi ho cercato di rimontare. Quando fai le tue sfuriate con me sei meno conciliante. Ti voglio tanto bene e mi sei mancata tanto".La ragazza si emoziona per le parole del padre e si scusa con lui per alcune frasi pronunciate nei primi giorni nella casa: “. Lo sai quanto ti voglio bene. Alcune volte mi fai sentire un po’ indesiderata.”.