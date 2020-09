Fausto Leali squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip

Durante la terza puntata dellegge i provvedimenti presi da Grande Fratello in merito alle: "Il pubblico ti conosce bene sia come artista che come uomo. Al di là delle tue reali intensioni, il peso delle parole pronunciate deve avere una sola conseguenza.. Mi dispiace. Ti aspetto in studio per parlarne".Prima dell'uscita dal reality di Fausto Leali, gli altri inquilini della casa esprimono il loro punto di vista sulla squalifica del cantante.