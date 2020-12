Tiziano Ferro, Antonella Elia e gli altri ospiti di Verissimo

Sabato 19 dicembre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento imperdibile con Verissimo.Lui è uno degli artisti più amati del panorama musicale e la sua carriera è costellata di enormi successi. Sabato Silvia Toffanin incontrerà. In una lunga e intensa intervista il cantante parlerà, con grande sincerità, del suo percorso di vita, fatto di cadute e di risalite e di scelte importanti che gli hanno permesso di diventare l’uomo e l’artista che è oggi. Inoltre, Tiziano Ferro canterà, in anteprima assoluta, il suo ultimo singolo “Casa a Natale”.Alla soglia dei suoi 70 anni, a Verissimo si racconterà anche l’attore e regista, protagonista con Massimo Boldi del film natalizio “In vacanza su Marte”. Per la prima volta insieme a Verissimo, coppia che si appresta a festeggiare il primo Natale da genitori della piccola Nina Speranza . Infine, ospiti del talk show: l’irriverente opinionista di “Grande Fratello Vip”e la djcon la sua dura storia di vita.Appuntamento sabato su Canale 5 a partire dalle 16.