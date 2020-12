Tiziano Ferro a Verissimo sabato 19 dicembre

sarà uno degli ospiti di Verissimo nella puntata di. A cinque anni dall’ultimo incontro con, il cantante si presenta per una nuova intervista con il programma di Canale 5, in onda come sempre a partire dalle 16.D’altronde, tante cose sono cambiate nella vita di Tiziano Ferro in questi ultimi anni. Ila Los Angeles con il compagno Victor Allen, nel 2019, seguito dall'unione civile in Italia. Ma non solo: le tantesui diritti civili e le tante confessioni pubbliche sulle difficoltà incontrate nel passato, dai problemi con l’alcol al bullismo subito a causa della sua omosessualità. Compiuti i 40 anni all’inizio del 2020 , Tiziano Ferro non ha avuto paura di, come uomo e come artista. Di questo, e di tanto altro, parlerà sabato 19 dicembre a Verissimo, su Canale 5, a partire dalle 16.