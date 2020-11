Paola Di Benedetto: "Ho conosciuto il lato oscuro dello spettacolo"

Condividi

Paola Di Benedetto, 25 anni, si è raccontata in un’intervista a Oggi, dalle difficoltà degli esordi della sua carriera all'amore con il fidanzato Federico Rossi , 26 anni. Arrivata appena maggiorenne a Milano, un’agenzia di modelle chiese a Paola Di Benedetto di cambiare nome : "Volevano mi presentassi come Paula Covecek. Secondo loro le italiane erano malviste nel mondo della moda, perché considerate lente e lamentose, mentre le straniere sono macchine da guerra. Naturalmente ho rifiutato ". Raccontando dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo Paola ha ricordato un brutto episodio : "Un personaggio famoso della tv, ai tempi fidanzato con la mia coinquilina, prese i miei vestiti, li tagliuzzò e ne bruciò una parte nel lavandino, perché mi riteneva responsabile del fatto che lei lasciasse Milano. Per la prima volta, ho conosciuto il lato oscuro del mondo dello spettacolo ".

Parlando della sua adolescena a Vicenza ha detto: "Sono stata bocciata due volte. Me ne sono sempre vergognata, è una cosa che tenevo un po’ nascosta. A 15 anni ero pessima, la mia testa viaggiava troppo. Tornassi indietro studierei, non solo per non deludere i miei genitori, ma perché ora ho capito che le cose che si studiano a scuola servono eccome".