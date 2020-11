Paola Di Benedetto: "Quando Fede aveva iniziato a bere troppo"

Foto Instagram @paodb

A distanza di più di un anno,in un'intervista a Oggi ha ricordato lache affrontò con il fidanzatonell'. "Fede aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze, e. Se ne accorse mio padre della gravità della cosa e mi mise in guardia. Ci siamo allontanati per un periodo, ma", racconta la vincitrice della quarta edizione di Grande Fratello Vip.Oggi Paola e Fede sono felicemente innamorati e da poche settimane sono andati a convivere a Milano . "Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo", dice sul loro futuro. Parlando dell'inizio della storia d'amore con il cantante dell'ex duo Benji & Fede confessa: "Avevo ascoltato la canzone Moscow Mule. Mi aveva colpito così tanto che decisi di mandare un messaggio privato a Fede su Instagram. Eh sì…".