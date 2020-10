La festa per i 24 anni di Bella Hadid: "Mi sento così fortunata"

Condividi

Bella Hadid spegne 24 candeline il 9 ottobre e festeggia in grande: il party è iniziato con poche amiche a bordo di un aereo privato, tra tanti palloncini colorati ed è proseguito con coktail e risate trale amiche a bordo lago. "Mi sento davvero fortunata. Di solito annullo qualsiasi tipo di festeggiamento in grande del mio compleanno, ma quest'anno volevo portare i miei cari amici in un'avventura assolutamente impagabile", ha scritto la top model su Instagram postando alcune foto.