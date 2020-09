Condividi

Foto Instagram @gigihadid

"La nostra bambina, bella e in salute, è qui. L’amore che provo per questa creaturina è al di sopra della mia capacità di comprensione. Grato di averla conosciuta, orgogliosa di poterla chiamare mia e riconoscente per la vita che avremo insieme".



Con queste parole Zayn Malik, 27 anni, ha annunciato su Instagram la nascita della sua prima figlia. Un'ora più tardi è arrivato anche il post della neomamma, la top model Gigi Hadid, 25: "La nostra bambina è arrivata sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata",