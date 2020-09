Gisele Bündchen: "Come sono uscita dal circolo vizioso dell'ansia"

In un lungo e intimo post su Instagram, dove il suo viso è accoccolato sul cane Lua,è tornata a parlare di, di cui ha sofferto nei suoi 20 anni. "Nella vita ho imparato che nulla è definitivo. A volte un gentile promemoria che i sentimenti negativi andranno può diventare un faro di speranza.nel profondo, e a volte abbiamo bisogno di un aiuto per rompere il", ha scritto candidamente la top model, 40 anni appena compiuti Aiuto che lei ha saputo cercare: ", e ho cercato aiuto. In momenti come questi,possono aiutare, e così pure gli esercizi die", ha confessato la top model che ormai da anni pratica yoga e meditazione ed è attenta a una dieta e uno stile di vita sani."La cosa più importante è tirarsi fuori dallo stato di inerzia e cercare delle alternative. La vita è il nostro regalo più grande e ogni giorno merita di essere vissuto", ha consluso la sua riflessione. Sposata da 11 anni con, la coppia ha dueBenjamin, 10 anni, e Vivian, 7.Nonostante le numerose crisi, una delle top model più famose e pagate del mondo e uno dei più importanti giocatori di football sono riusciti a dare prova del sentimento che li unisce. Nel video sotto, la loro "Couple Challenge" di TikTok.