"Come alcuni di voi sanno, il mio compleanno è il 20 luglio. E non è solo un compleanno. Non riesco a credere che ne compio 40 anni", scrive su Instagram la modella Gisele Bündchen che per festeggiare il suo compleanno ha deciso di aiutare l'ambiente.



"Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in modo significativo, quindi ho deciso di piantare 40.000 alberi chiedendo aiuto ad amici e parenti", spiega la modella sui social mostrando una foto con tutta la famiglia.



Dopo essere stata per anni la top model più pagata al mondo, Gisele Bündchen si impegna da molto tempo per la salvaguardia dell'ambiente. È attualmente sposata con il giocatore di football Tom Brady da cui ha avuto due figli.