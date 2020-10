Giorgia Palmas ricorda l'attesa di Mia: "A un passo dalla felicità"

Condividi

a poco meno di un mese dalla nascita della seconda figlia,, avuta lo scorso 25 settembre dall’ex nuotatore, ha pubblicato su Instagram. "Questa foto è di esattamente un mese fa, quando mi mancava solo un giorno e poco più al momento del parto, al momento in cui mi sarei innamorata perdutamente della piccola Mia. Ricordo quei momenti, quando senti che sei a un passo dal toccare la felicità e non solo tu, ma tutta la tua famiglia, tremi per l’emozione nell’attesa di quegli ultimi momenti, e hai paura perché, perché vuoi che tutto vada bene, chi è genitore può capirmi... ringrazio Dio e la vita tutti i giorni, nulla al mondo è più importante della salute delle persone che ami #amolamiaFamiglia (e)"., dopo ladello scorso Natale, avrebbero dovuto sposarsi a marzo, ma hanno rimandato le nozze causa coronavirus "Ci sposiamo a dicembre" , aveva annunciato Giorgia Palmas a settembre a Verissimo comunicando la nuova data.

Già durante la gravidanza, la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia aveva raccontato tutta la sua felicità per la gravidanza: "È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti", aveva scritto.



Insieme dalla primavera 2018, rivivi nel video sotto le tappe della storia d'amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas.