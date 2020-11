Chrissy Teigen e John Legend: "Il nostro dolore enorme"

Condividi

Chrissy Teigen, 34 anni, e il marito John Legend, 41, si sono raccontati a Good Morning America, nella loro prima intervista tv insieme dopo la morte del loro terzo figlio, Jack, avvenuta lo scorso ottobre per un aborto spontaneo, quando la modella era al quinto mese di gravidanza.



"Proviamo un dolore enorme. Per me ovviamente è stato così doloroso affrontare una cosa del genere come donna. Una piccola creatura che era dentro il tuo corpo, che stavi nutrendo e di cui ti prendevi cura non è venuta al mondo. Non avrei mai immaginato di provare questo tipo di dolore, e non avrei pensato nemmeno di poterlo condividere, ma quando io e mio marito lo abbiamo fatto, mi sono accorta che ha significato così tanto per numerose persone, ed è stata un'esperienza così potente per me", ha detto la modella.