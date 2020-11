Chrissy Teigen, il tatuaggio in onore del figlio Jack

Dopo aver raccontato in un articolo il dolore per l'aborto spontaneo condivide una fotografia insieme al marito John Legend che rivelasul polso della donna. È un tatuaggio in ricordo del figlio perso alla ventesima settimana di gravidanza e mostra il nome Jack scritto in corsivo."Non sapevo come tornare alla realtà, così ho scritto questo articolo per Medium, con la speranza che potessi in qualche modo andare avanti. Ma appena l'ho postato, ecco che sono arrivate le lacrime perché mi è sembrato che fosse arrivata la fine. Non voglio dimenticarmi di Jack, mai". Così Chrissy Teigen ha voluto descrivere la sua sofferenza e ringraziare le numerosissime persone che hanno fatto sentire la loro vicinanza a lei e al marito.Per la modella era la terza gravidanza con il marito John Legend. Lei stessa aveva annunciato la perdita del bambino con un post straziante dall'ospedale, dove era stata ricoverata qualche giorno prima per un'emorragia: ", è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima".