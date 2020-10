Chrissy Teigen ha perso il bambino: "Questo è il nostro dolore più buio"

ha avuto un aborto spontaneo: per la modella, 34 anni, era la terza gravidanza con il marito. Lo ha annunciato lei stessa con un post straziante dall'osepdale, dove era stata ricoverata qualche giorno fa per un'emorragia: ", è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ció di cui aveva bisogno, nonostante sacchetti e sacchetti di trasfusione di sangue. Non è bastato", ha spiegato la modella su Instagram."Di solito non scegliamo i nomi dei nostri bambini finché non nascono, ma. E lo sarei per sempre. Hai combattuto duramente fino all’ultimo per far parte della nostra famiglia". E po isi rivolge direttamente al bambino: "Mi dispiace che non siamo riusciti a darti la casa di cui avevi bisogno.Già madre di due bambini, Luna, 4 anni, e Miles, 2, la modella conclude: "Siamo così grati per la vita che abbiamo, perper tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto. Ogni giorno può essere pieno di sole., ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo".Solo due giorni fa, dopo essere stata ricoverata per l'emorragia, Chrissy Teigen aveva rassicurato i fan: "Io e il bambino stiamo bene" , aveva fatto sapere. Poi le cose sono preciptate. Come per le sue prime due gravidanze, anche questa volta la modella ha sofferto di un: "La mia placenta è sempre stata un po’ la parte negativa delle mie gravidanze; lo è stata con Luna, con Miles: a un certo punto smetteva di prendersi cura di loro; io diventavo enorme, ma il bimbo non cresceva affatto".