Bella Hadid, confronto tra pance con la sorella Gigi

"11 giugno 2020, due panini al forno, tranne che per il fatto che il mio è dell'hamburger, quello di Gigi è di Zayn. Vi amo così tanto, non riesco a smettere di piangere".non vede l'ora che la sorella maggiore la faccia diventare zia: laè ormai agli sgoccioli e su Instagram pubblica una foto di alcuni mesi fa in cui entrambe mostrano la pancia, per la gioia dei fan. Dopo aver annunciato di essere incinta al The Tonight Show di Jimmy Fallon su Instagram a maggio, Gigi e Zayn Malik hanno condiviso pochissime immagini della prima gravidanza della top mode. In tanto la coppia ha già creato il suo nido d'amore a New York, dove partorirà e vivrà con la sua nuova famiglia, progettando da sola il suo appartamento a Noho. Insieme, tra alti e bassi, dal 2015, la storia d'amore tra Gigi Hadid, 25 anni, e, 27, è frutto di un colpo di fulmine ed è sopravvissuta a ben due crisi. Nel video sotto, tutte le tappe della loro relazione.