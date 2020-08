Gigi Hadid: le nuove foto col pancione

Condividi

"Crescendo un angelo" : con queste parole Gigi Hadid presenta una serie di scatti in bianco e nero con il pancione scattati dal duo di fotografi di moda Luigi & Iango. Scatti attesissimi dai suoi follower: da quando ha annunciato di aspettare il primo figlio dal fidanzato, il cantante Zayn Malik, la top model ha mostrato la pancia solo una volta, durante una diretta fatta per V Magazine.

"Non stavo nascondendo la gravidanza: ho vissuto la gravidanza durante la pandemia, c'erano cose più importanti che accadevano nel mondo e quindi non mi sentivo di condividerla", aveva spiegato nel video rispondendo alel accuse dei follower.



"Sto documentando tutto della mia gravidanza e magari in futuro condividerò le foto, ma non ho fretta di farlo", aveva aggiunto. Promessa mantenuta: a poco più di un mese di distanza Gigi Hadid ha pubblicato le foto patinate che mostrano il suo pancione, scattate il 26 luglio 2020, esattamente un mese fa.