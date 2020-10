E nonostante il matrimonio naufragato, non smette di credere nell'amore: "Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora". Ora si definisce, risponde la showgirl argentina confermando così la relazione con Antonino Spinalbese Diprofessione hairstylist, 25 anni, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno trascorso le ultime vacanze estive a Ibiza insieme ad altri amici e si frequentano ormai da qualche mese. Tanto che Spinalbese ha anche organizzato il party dei 36 anni di Belen , festeggiati domenica 20 settembre con una grande festa in campagna a tema jeans e maglietta bianca.Luogo che la showgirl deve aver apprezzato visto il suo sogno: "Tra 20 anni mi vedo con più figli in una bella casa in campagna. Magari in mezzo alla natura con tanta musica, vino e amore però scalza, senza tacchi".