Foto Instagram @chechurodriguez_real

Belen Rodriguez ha spento 36 candeline domenica 20 settembre con una grande festa in campagna con la famiglia, gli amici, ma anche Antonino Spinalbese, il suo presunto nuovo compagno. A raccontare tutto il divertimento della festa sono state prima le Storie Instagram dei fratelli, Jeremias e Cecilia, e degli amici. Infine è arrivato il post di Belen.



"Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare! Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili", ha scritto a showgirl postando il video di un momento della festa in cui abbraccia tutta la famiglia.