Alessandra Amoroso fa festa: un compleanno da prima in classifica

il 12 agosto e ha più di un motivo per festeggiare: circondata dall'affetto di amici e parenti, la cantante salentina si gode, cantata insieme ai Boomdabash, che su YouTube ha superato 50 milioni di visualizzazioni in meno due mesi ed èin radio dell'estate 2020.Dopo la fine della relazione con Stefano Settepani a fine 2019 e la pausa forzata per il lockdown, Alessandra ha ritrovato l'energia e l'entusiasmo proprio grazie a Karaoke e ai Boomdabash, come lei stessa ha ammesso su Instagram. "Come alla maggior parte di noi, la pandemia mi ha dato e tolto tante cose, tra queste il mio decantato entusiasmo e le mie emozioni che sono state azzerate facendomi chiudere in me stessa", scriveva a inizio giugno per presentare l'uscita del singolo, "la voglia dei Boomdabash di ritornare insieme a me a fare qualcosa di bello attraverso una delle cose che amo fare di più - cantare - mi ha ridonato entusiasmo e voglia di fare".Al pubblico di Verissimo ha mostrato in esclusiva il backstage del videoclip , così come a dicembre aveva festeggiato in studio i suoi "10 + 1" anni di carriera, quando ha raccontato la sua vita a colori, cantando di nuovo Immobile con Silvia Toffanin. Riguarda l'intervista nel video qui sotto.