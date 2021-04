Kate Middleton, perché è sempre più centrale nella famiglia reale

Condividi

Impeccabile. Non solo nello stile, ma soprattutto nei comportamenti. Il funerale del principe Filippo ha messo in evidenza il ruolo sempre più centrale della. Affettuosa nel consolare il principe Carlo, mediatrice tra il marito e il cognato Harry e quella elegantissima collana di perle che a molti è sembrata un'investitura. Tre momenti cruciali che hanno vistoprotagonista.La duchessa, durante la cerimonia, ha posato la mano sulla spalla di suo suocero, commosso, per poi darglisulla guancia. Un istante che è stato colto dai media britannici che hanno sottolineato il legame speciale tra Kate e Carlo, ma soprattutto la dolcezza della duchessa.

Ma il momento in cui sembra essersi rivelata fondamentale è all'uscita dalla cappella di San Giorgio, quandosi è avvicinato prima a lei e poi al fratello William. Kate ha scambiato qualche parola con il cognato, per staccarsi poi dai due fratelli, lasciandoli soli.Una mossa che sarebbe stata ponderata e che, secondo alcuni, avrebbero reso Kate la "" di un primo riavvicinamento tra i due. Harry e William infatti sono entrati nella cappella separati dal cugino Peter Phillips, l'avvicinamento al termine della cerimonia ha rappresentato un primo, non scontato, contatto tra i due.Ancor prima del funerale del duca di Edimburgo, una fonte vicina ai duchi di Cambridge aveva rivelato al Guardian quando Kate fosse "dispiaciuta per la situazione che si è creata tra i due fratelli" dopo l'intervista di Harry e Meghan a

Infine quel gioiello: la collana di perle della regina Elisabetta, indossata anche da Lady D. La collana è un simbolo della famiglia reale. Era stata indossata dalla stessa regina Elisabetta nel 1995 in occasione del compleanno di Margaret Thatcher, da lady Diana nel 1982 durante la visita della famiglia reale olandese nel Regno Unito, e ora da Kate che l'aveva già indossata, a dir la verità, in altre importanti occasioni come il festeggiamento dell'anniversario di matrimonio tra il principe Filippo e Elisabetta II.



Ma in questo momento particolare per la famiglia reale britannica, il prestito della collana alla duchessa da parte della Regina è sembrato, ad alcuni, un'investitura da parte della sovrana.