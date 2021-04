è stato il più grande partito comunista dell'Europa occidentale ed è stato fondato nel 1921 a Livorno grazie a personaggi del calibro disarà un viaggio nella memoria storica e nella geografia comunista, con tappe a: Sesto San Giovanni, la “Stalingrado d’Italia”; gli stabilimenti Fiat di Torino, Lingotto e Mirafiori; Brescello di Reggio Emilia “paese di don Camillo e Peppone”; Cavriago di Reggio Emilia, con il famoso busto di Lenin in piazza; alcune case del popolo tra Emilia, Marche e Toscana; il quartiere della Bolognina, a Bologna, dove venne annunciata la fine dell’esperienza del PCI, dopo 70 anni di storia; la Italsider di Genova, per ricordare il coraggio di Guido Rossa; la famosa scuola quadri del PCI alle Frattocchie, presso Roma; la storica sede della segreteria nazionale del PCI in via delle Botteghe Oscure, a Roma ecc…Un viaggio nella memoria, senza nostalgie, senza compiacimenti, con rispetto e curiosità. Una serie di incontri con vecchi dirigenti del partito e semplici militanti, a caccia di ricordi, emozioni. Ma anche la ricostruzione puntuale, fatta con preziosi materiali audiovisivi d’epoca e servizi a cura di, di una storia che, tra luci e ombre, errori politici, silenzi imbarazzanti e scelte coraggiose e responsabili, rimane saldamente legata all’antifascismo e alla Resistenza, alla costituzione della Repubblica e alla difesa della democrazia e dell’ordine pubblico in frangenti difficili, dalle tensioni del ’48 e del 1960, al terrorismo e allo stragismo tra anni ’70 e primi anni ’80.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui