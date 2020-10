Live - Non è la d'Urso, la puntata del 18 ottobre in streaming

Domenica 18 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata della terza edizione di Live - Non è la d'Urso , il programma condotto datargato Videonews. Nel video qui sopra potete rivedere la puntata integraledisponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play.Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: risponde alle denunce di Nina Moric, ammette di non aver subito un'aggressione omofoba,Questo, e molto altro, nella puntata di Live - Non è la d'Urso.