Fabrizio Corona: “Nina Moric va rinchiusa in un manicomio”

Dopo essere risultato positivo al Covid- 19 e la pubblicazione di una telefonata dell’ex Nina Moric,è ospite diper raccontare la sua verità. Nel frattempo Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito che dovrà scontare nuovamente i 9 mesi di condanna che aveva già scontato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre del 2018.ha pubblicato una telefonata tra lei e il figlio Carlos durante la quale il ragazzo sembra volersi allontanare dal padre. “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare una parte della storia", è l'inizio didi Fabrizio Corona che attaca anche l'avvocato di Nina Moric e le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia, "Lei può avere i suoi problemi pschici, ma il suo avvocato deve essere radiato dall’albo. I giornalisti devono capire che c'è un limite".L'ex re dei paparazzi commenta la telefonata registrata da Nina e ripercorre la storia dell'affidamento di Carlos: ". Per due anni lo poteva vedere cinque minuti ogni due settimane. Perché? Mia madre si è cresciuta il bambino, lei non riusciva a vederlo. Se il tribunale dei minori arriva a dire che una madre non si può avvicinare al figlio, un motivo ci sarà., io gli ho fatto riavere Carlos"."Ci ho messo otto mesi per farlo stare bene, dai domiciliari e da solo”, grida Fabrizio Corona mentre non riesce a calmarsi, "e i quotidiani lo hanno riportato. È una vita che subisco ingiustizie".