Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro le sfere

si scontrano con le cinque sfere didopo il caso dei gossip finti e(ex di Eva Grimaldi).Nelladella trasmissione è presenteche chiede spiegazioni a Eva Grimaldi sulla sua finta relazione con Garko: “Quanto ti è costato fare la fidanzata finta di Gabriel Garko?”. In un'altra sfera è presente Platinette che si rivolge a Imma Battaglia: “Avete discusso su quello che Eva ha fatto prima? Lei ha negato in quel periodo essere omosessuale”. Imma chiarisce: "Eva non è mai stata con delle donne prima di conoscere me".Infine,sostiene di aver avuto un flirt con Eva Grimaldi e l’attrice lo conferma divertita: “Confermo, lui faceva il parrucchiere. Eravamo giovani. Ci siamo visti, ci siamo baciati, poi un vero signore non va avanti nel racconto”.