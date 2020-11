Selvaggia Roma, chi è la nuova concorrente del GF Vip

è una nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip : influencer e modella con oltre 1 milione di follower su Instagram, entra nella casa nella diciottesima puntata,. Prima ancora di varcare la porta rossa, Selvaggia promette di fare scintille con alcuni concorrenti del reality, avendo già messo nel mirinoNata a Roma il 29 ottobre 1990, nel 2012 ha partecipato a Uomini e donne come corteggiatrice del tronista Andrea Lo Passo. In seguito si è fidanzata con, con il quale ha avuto una relazione fino al 2017, anno nel quale la coppia ha deciso di mettere alla prova la propria relazione a Temptation Island: dopo il falò di confronto però, i due sono usciti separati. In seguito si è fidanzata con Luca Muccichini, che a Live - Non è la d'Urso si è schierato contro Eliana Michelazzo nel Prati gate.Nell'ultimo anno è più volta finito al centro di polemiche per via delle sue dichiarazioni, e per questo si è dovuta scusare pubblicamente, prima a Live - Non è la d'Urso poi a Pomeriggio Cinque . Per le sue affermazioni, e per la gestione del suo rapporto con Chiofalo, ospite a GF Vip Party l'ex corteggiatrice e tronista di U&D Giulia Cavaglià l'ha criticata duramente