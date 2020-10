Giulia Cavaglia: "Spero Selvaggia Roma venga eliminata subito"

"Non la amo, spero sia eliminata dopo la prima puntata". Cosìcommenta a GF VIP Party l'ingresso di, ex del suo amico Francesco Chiofalo."Selvaggia Roma non la conosco personalmente, per fortuna. Ne ho sentito tanto parlare e ho sentito dichiarazioni in pubblico assurde sul suo ex fidanzato. Secondo me sparlerà del suo ex Francesco Chiofalo appena entrata nella Casa", dice lDurante il programma, Giulia ha conosciuto, di cui dice: "Mi spiace che non stia passando per come l’ho conosciuto io, dinamico, con tante cose da dire. Spero che dia il meglio di sé a breve, ma credo stia finalmente carburando". Qui sopra l'intervistaPer non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello