Le scuse di Amedeo Goria: “Le mie parole sono state fraintese”

torna nella casa delper scusarsi per alcune parole utilizzate in un’intervista per definire la figlia Guenda . Nella puntata del 26 ottobre, Maria Teresa Ruta si era scagliata contro l’ex marito.Il giornalista sportivo incontra Maria Teresa Ruta: “Guenda è troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso alle mie parole. Non amo i panegirici. Ho detto che Guenda ha il suo carattere con due lati, uno è tenero mentre l'altro è più duro e forte. Quando incontra me bisticciamo.Devi smettere di dire che hai trascurato Guenda perché non è così”.“Con le tue parole c’è preso un po’ un colpo al cuore. Noi ti amiamo così come sei.”, dichiara la madre di Guenda.