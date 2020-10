Guenda Goria critica il padre Amedeo: “Questi attacchi non sono belli"

commenta un’intervista rilasciata dal padrein cui definisce la figlia “bipolare”. “Non ho parole. Non so come commentare le parole di mio papà. Dovrei parlare di altre persone per raccontare la mia storia. Mi dispiace per quello che dice”, risponde la figlia di Maria Teresa Ruta."Ho un papà molto particolare che amo tanto. Forse si è senttio ferito per qualcosa che ho detto qui. Lui è un po’ geloso del rapporto che ho con mamma.. Lo abbraccio e non voglio dire nient’altro”, conclude Guenda visibilmente scossa.