“Bipolare a tua figlia, ma cosa ti sei fumato?”.reagisce alle parole diper difendere la figlia. Il giornalista sportivo ha rilasciato un’intervista nella quale definisce “bipolare” Guenda Goria. Dopo la replica di Guenda , la conduttrice non riesce a trattenere la rabbia verso l'ex marito: “Non ha due personalità. Lui non c’è mai stato, lo dice lui che è stato un padre assente. Ma come cavolo ti viene in mente di dire certe cose. Lei è una persona sensibile. Con i figli bisogna impegnarsi tutta la vita porca miseria”.