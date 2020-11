Elisabetta Gregoraci attacca Selvaggia Roma: "Sei provocatoria e finta"

Dopo giorni di scontri tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci , le due donne discutono animatamente durante la puntata del 20 novembre del Elisabetta critica i giudizi di Selvaggia espressi durante i giorni passati connel Cucurio: “Se tu vuoi, fatti il tuo Grande Fratello senza nominarmi.. Tu devi parlare di te e non di me. È troppo facile venir qua e attaccare”.“Io non voglio parlare con te finché non mi chiedi scusa. Io vedo che Pierpaolo non ha carattere. Non prende una decisione”, replica Selvaggia. L'ex velino interviene per chiarire il suo punto di vista: “Io stavo cercando di spiegare a Selvaggia che la visione da fuori può risultare molto diversa.. Io ho sempre difeso Elisabetta".Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento conil programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del