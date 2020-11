Selvaggia Roma a Pierpaolo Pretelli: "Elisabetta ti tiene come scorta"

non ha dubbi,non è una prima scelta perprima di entrare nella casa, l'influencer vuole ribadire il suo pensiero con estrema chiarezza anche a Pierpaolo con il quale trascorre la notte nel Cucurio del"Ti stai affezionando a lei, sembra che tu voglia una cosa fuori. Ci sta.e, poi, stasera, dice che potrebbe tornare con Briatore. Fatti i calcoli.", chiede l’ex di Francesco Chiofalo all’amico e aggiunge: "Ti sta tenendo come una scorta".L’ex velino però non si lascia scalfire dalle dichiarazioni della modella e ammette: "Io me la sto vivendo in maniera molto serena. Prima no, ora sì. Me la vivo giorno per giorno. Prima mi facevo i film, volevo continue dimostrazioni. Lei si è bloccata.".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE