è un documentario diretto danel 2019.A meta' del secolo scorso, in un'Italia che stentava a riprendersi dalle macerie lasciate dalla guerra, un uomo, un imprenditore Biellese, decise di seguire le proprie idee visionarie pianificando e realizzando lo sviluppo turistico ed infrastrutturale in una zona di confine, la valle di Courmayeur, che custodiva una delle meraviglie d'Europa: Il Monte Bianco. L'ingegner Dino Lora Totino con le sue risorse umane e finanziarie si circondo' di uomini straordinari e insieme realizzarono tutto il complesso delle funivie del Monte Bianco lato italiano e lato francese, che permette di avvicinarsi alla cima del Monte Bianco, in particolare il tratto funiviario denominato "Liaison" che consente a qualunque turista di godere dell'incantevole panorama della Valle Blanche. Inoltre sempre con la sua equipe intraprese gli scavi di quello che poi sarebbe diventato Il traforo del Monte Bianco.